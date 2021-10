Sieg in Ingolstadt: Regensburg beißt sich oben fest

Das Überraschungsteam von Jahn Regensburg hält sich hartnäckig in der Spitzengruppe der 2.

Fußball-Bundesliga.

Die Oberpfälzer gewannen am Sonntag das Donau-Derby beim Tabellenletzten FC Ingolstadt mit 3:0 (1:0). Mit 25 Punkten belegt der Jahn nach dem zwölften Spieltag den zweiten Aufstiegsplatz hinter Spitzenreiter FC St. Pauli. "Aufsteiger, Aufsteiger", skandierten die mitgereisten Jahn-Fans unter den 7024 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark.

Stürmer David Otto (9. Minute), Elfmeterschütze Max Besuschkow (63.) und der eingewechselte Kaan Caliskaner (73.) erzielten die Tore für das klar reifere Team von Trainer Mersad Selimbegovic. Vier Tage nach dem kraftraubenden Pokal-K.o. im Elfmeterschießen gegen Hansa Rostock mussten die Gäste aber beißen, um den siebten Saisonsieg einzufahren.

André Schubert blieb auch im vierten Spiel als Ingolstädter Coach sieglos. Ohne den erkrankten Kapitän Stefan Kutschke mangelte es den Schanzern an Durchschlagskraft. Ottos Tor nach feiner Vorarbeit von Benedikt Saller stellte früh die Weichen. Besuschkow sorgte nach Foul an Kapitän Benedikt Gimber vom Elfmeterpunkt für die Vorentscheidung. Caliskaner erhöhte nach einem Eckball per Kopf.

Der FCI kämpfte, aber das reichte wieder nicht. Michael Heinloth schoss vorbei (12.). Und Jahn-Torwart Alexander Meyer wehrte einen Kopfball von Verteidiger Thomas Keller mit einem Reflex ab (55.).

© dpa-infocom, dpa:211031-99-809394/3 (dpa)

