Trainer Feldhoff verlässt VfL Osnabrück nach Abstieg

Trainer Markus Feldhoff wird den VfL Osnabrück nach dem Abstieg aus der 2.

Fußball-Bundesliga verlassen. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Benjamin Schmedes im NDR-Fernsehen.

"Der VfL Osnabrück wird mit einem neuen Trainer in die neue Saison gehen", sagte der 36-Jährige in der Sendung "Sportclub". "Wir hatten mit Markus Feldhoff eine klare Absprache. Die hat mit der Ausgabe des Ziels, den Klassenerhalt zu erreichen, begonnen. Der ist nicht geschafft worden." Die Osnabrücker gewannen zwar das Relegations-Rückspiel gegen den FC Ingolstadt mit 3:1, hatten die erste Partie drei Tage zuvor aber mit 0:3 verloren.

Der frühere Bundesliga-Stürmer Feldhoff hatte beim VfL erst im März die Nachfolge von Marco Grote angetreten. Der Vertrag des 46-Jährigen galt nur für die 2. Bundesliga. Nach dem Abstieg in die 3. Liga laufen bei den Osnabrückern auch die Verträge von 18 Spielern aus. An Sportchef Schmedes ist nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung der niedersächsische Rivale Hannover 96 interessiert. Das wurde jedoch in Osnabrück umgehend dementiert.

