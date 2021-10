Zieler kritisiert Erwartungshaltung in Hannover

Torwart Ron-Robert Zieler von Hannover 96 hat nach dem 0:0 beim 1.

FC Nürnberg die hohe Erwartungshaltung rund um seinen Verein kritisiert.

"Es denken immer andere über Hannover 96, dass wir in der zweiten Liga alles weghauen müssten. Aber das ist nicht so einfach", sagte der Weltmeister von 2014 in einem Sport1-Interview.

Die Niedersachsen sind erneut nur durchwachsen in die neue Zweitliga-Saison gestartet und haben nach neun Spieltagen erst elf Punkte auf dem Konto. "Die Mannschaft ist noch ein Stück weit in der Entwicklung, das vergessen immer viele. Der Umbruch war schon riesig", sagte Zieler bei Sky. "Wir müssen einfach Ruhe bewahren, denn es steckt viel Potenzial in der Mannschaft."

© dpa-infocom, dpa:211003-99-462764/2 (dpa)

Homepage von Hannover 96