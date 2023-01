Boateng zu möglicher HSV-Rückkehr: Nur schöne Erinnerungen

Ex-Weltmeister Jérôme Boateng will eine mögliche Rückkehr zum Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nicht ausschließen.

Der mittlerweile 34 Jahre alte Abwehrspieler sagte dem Bezahlsender Sky: "Ich denke noch lange nicht an ein Karriereende, will im Sommer nochmal topfit angreifen und habe nur schöne Erinnerungen an den Hamburger SV. Dieser Verein mit diesen Fans und dieser schönen Stadt gehört in die erste Liga. Ich hoffe, dass der HSV aufsteigt."

Jérôme Boateng war im Sommer 2007 von Hertha BSC zum Hamburger SV gewechselt, dort hatte er drei Jahre gespielt, ehe er nach einer Saison bei Manchester City beim FC Bayern München gelandet war. Im September 2021 wechselte er vom deutschen Rekordmeister zu Olympique Lyon in die Ligue 1. Bei den Südfranzosen spielt der 76-malige Nationalspieler, der 2014 zur WM-Mannschaft gehörte, aber keine Rolle mehr. Sein Vertrag endet nach dieser Saison.

"Ich habe mitbekommen, dass sich viele Fans meine Rückkehr zum HSV wünschen. Das freut mich sehr und ich kann nur sagen, dass ich nichts ausschließe", sagte Jérôme Boateng zu einer möglichen Rückkehr zu seinem hanseatischen Ex-Club.

(dpa)