6:4 gegen Hertha: Magdeburg klettert auf Aufstiegsplatz

Der 1.

FC Magdeburg hat zumindest vorübergehend einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga eingenommen. Am fünften Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Christian Titz in einer rassigen Partie zu einem 6:4 (2:3)-Sieg über Hertha BSC.

Vor 26.872 Zuschauern in der MDCC-Arena erzielten Silas Gnaka (7.) und Luca Schuler (37.), Jason Ceka (49.), Leon Bell Bell (58.) sowie Mohammed El-Hankouri (68.) und der eingewechselte Ahmet Arslan in der Nachspielzeit die Tore für die Gastgeber. Fabian Reese (2. Minute), Marten Winkler (22.) und Haris Tabakovic (42./55.) hatten die Gäste viermal in Führung gebracht.

Durch den Sieg übernehmen die weiterhin unbezwungenen Magdeburger mit nunmehr neun Zählern zumindest vorübergehend den zweiten Rang hinter Holstein Kiel. Hertha fällt nach dem ersten Liga-Sieg in der Vorwoche beim 5:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth mit weiterhin drei Punkten auf den Relegationsplatz zurück.

(dpa)