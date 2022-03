Antrag abgelehnt: Düsseldorf-Spiel in Paderborn findet statt

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist mit seinem Versuch gescheitert, das Spiel am heutigen Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn coronabedingt zu verlegen.

"Die DFL hat unserem Antrag auf Spielverlegung nicht stattgegeben. Die Partie beim SC Paderborn 07 findet statt", teilte der Club mit.

Das Team hatte sich bereits am Vortag arg dezimiert auf den Weg nach Ostwestfalen gemacht. Bei den Düsseldorfern sind aktuell 14 Spieler und unter anderen auch Cheftrainer Daniel Thioune von einer Corona-Infektion betroffen - offenbar ein Profi zu wenig, um bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eine Verlegung zu erwirken. "Momentan sind es 16 Spieler, die als spielfähig eingeschätzt werden. Es hängt momentan an einem Spieler, ob gespielt werden kann", hatte Sportchef Christian Weber am Freitag bestätigt.

In Paderborn wird das Team von Co-Trainer Jan Hoepner betreut. "Eine normale Woche war das nicht und sicher auch keine normale Vorbereitung auf ein Zweitliga-Spiel", sagte Hoepner, der zahlreiche Leistungsträger ersetzen muss. Die Düsseldorfer bekommen daher Verstärkung aus der zweiten Mannschaft.

© dpa-infocom, dpa:220312-99-489658/2 (dpa)