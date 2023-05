Bielefeld verpasst Sieg - Direkter Abstieg quasi vermieden

Arminia Bielefeld hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 2.

Fußball-Bundesliga einen Sieg verpasst.

Der ehemalige Bundesligist kam im Heimspiel gegen den SC Paderborn zu einem 2:2 (2:1) und belegt damit weiter den Relegationsrang 16. Durch den Punktgewinn ist ein direkter Abstieg immerhin höchst unwahrscheinlich geworden, weil Bielefeld einen Spieltag vor Schluss drei Punkte Vorsprung und eine um 15 Treffer bessere Tordifferenz gegenüber dem Konkurrenten Jahn Regensburg hat.

Durch die Treffer von Bryan Lasme (8. Minute) und Sebastian Vasiliadis (36.) waren die Hausherren am Samstag zweimal in Führung gegangen, für den sechsten Heimsieg reichte es dennoch nicht. Marvin Pieringer (25.) und Sirlord Conteh (58.) gelang jeweils der Ausgleich für die Gäste. Das Remis hat für Paderborn jedoch am 33. Spieltag die letzte verbliebenen Mini-Aufstiegschance zunichtegemacht.

