Braunschweig nach Heimniederlage gegen Paderborn Letzter

Die Lage für Eintracht Braunschweig wird immer ernster. Gegen Paderborn spielen die Niedersachsen eine Stunde lang gut, belohnen sich aber nicht. Das hat Folgen.

Nach dem sechsten sieglosen Spiel in Serie ist Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die Niedersachsen verloren daheim gegen den SC Paderborn mit 1:3 (1:2) und mussten den VfL Osnabrück in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Der Niedersachsen-Rivale hatte am Freitagabend beim 1:1 in Düsseldorf zumindest einen Punkt geholt.

Vor 19.003 Zuschauern verschliefen die Gastgeber die Anfangsphase und lagen durch Tore von Mattes Hansen (11. Minute) und Raphael Obermair (27.) früh mit 0:2 zurück. Doch danach steigerte sich das Team von Trainer Jens Härtel und kam noch vor der Pause durch Robert Ivanov (39.) zum Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel drängte Braunschweig auf den Ausgleich, vergab aber beste Chancen. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich hatte Jannis Nikolaou, der sieben Minuten vor dem Ende nur die Latte traf. In der Nachspielzeit machte dann Filip Bilbija (90.+6) alles klar für die Gäste.

(dpa)