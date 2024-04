Düsseldorf zurück auf Platz drei: 2:0 gegen Braunschweig

Das Pokal-Aus in Leverkusen hinterlässt keine negative Wirkung. Mit dem vierten Liga-Sieg in Serie beim 2:0 über Braunschweig erobert Düsseldorf Rang drei zurück. Beim Gegner wächst die Abstiegsangst.

Fortuna Düsseldorf kann weiter auf eine Rückkehr in das Fußball-Oberhaus hoffen. Mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg über Eintracht Braunschweig eroberte das Team von Trainer Daniel Thioune den am Vortag verlorenen dritten Platz zurück und rangiert damit in der Zweitliga-Tabelle wieder einen Punkt vor Verfolger Hamburger SV.

Vor 52.000 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena sorgten Felix Klaus (42. Minute) und Christos Tzolis (55./Handelfmeter) für den verdienten Sieg der Fortuna. Dagegen müssen die Gäste weiter um den Klassenverbleib bangen. Nach der bereits 16. Saisonniederlage rutschten sie als Drittletzter wieder in die Gefahrenzone.

Im dritten Heimspiel des Projekts "Fortuna für alle" mit freiem Eintritt für die Fans zeigten sich die Düsseldorfer vom Pokal-Knockout in Leverkusen (0:4) gut erholt und übernahmen von Beginn die Regie. Das wurde noch vor der Pause mit dem Volleyschuss von Klaus aus zentraler Position zur 1:0-Führung belohnt. Auch nach Wiederanpfiff behielt der Gastgeber die Kontrolle. Ein Handspiel von Florian Krüger im Braunschweiger Strafraum ebnete den Weg zur frühen Entscheidung. Den fälligen Elfmeter verwandelte der von Norwich City ausgeliehene Tzolis souverän. Diese 2:0-Führung geriet in der über weite Strecken einseitigen Partie nur einmal in Gefahr, als der Braunschweiger Youssef Amyn (84.) den Pfosten traf.

