Fürth weiter sieglos: Spätes Joker-Tor rettet St. Pauli

Weiter Frust in Fürth: Ein spätes Gegentor von Connor Metcalfe für den FC St.

Pauli hat Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth um den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gebracht.

Beim 2:2 (0:1) traf der Hamburger Joker in der 85. Minute mit einem platzierten Linksschuss aus 16 Metern. Für die Fürther war es bereits das vierte Unentschieden im siebten Spiel.

Das Endergebnis war verdient. Das Fürther Team des neuen Trainers Marc Schneider war vor 10.553 Zuschauern in der ersten Spielhälfte nicht wirklich da. Die Franken traten aber nach der Pause zunächst wie verwandelt auf. Kapitän Branimir Hrgota (48.) glich zunächst den Rückstand durch Marcel Hartel aus. Kurz darauf köpfte Paulis Jackson Irvine eine Flanke von Tobias Raschl, die er klären wollte, unglücklich ins eigene Tor (52.). In der ersten Hälte hatte Irvine noch vorne per Kopf die Oberkante der Latte getroffen (30.).

St. Pauli verdiente sich das späte Unentschieden. Vor dem 2:2 schoss Leart Paqarada einen nach Videobeweis zuerkannten Foulelfmeter an die Unterkante der Latte (72.). Zuvor hatte es im Strafraum einen Kontakt von Fürths Timothy Tillman gegen Igor Matanovic gegeben.

(dpa)