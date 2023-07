Hertha BSC löst Vertrag mit Torwart Alexander Schwolow auf

Fußball-Zweitligist Hertha BSC und Torwart Alexander Schwolow haben ihren noch bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig aufgelöst.

Die Entscheidung sei in beidseitigem Einvernehmen gefallen, teilte der Club mit. "Wir haben die Situation offen mit Alex besprochen und in den vergangenen Wochen gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden. Dies ist uns nun gelungen", sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Der finanziell schwer angeschlagene Hauptstadtclub muss die Personalkosten deutlich senken. Ein Abnehmer für einen Transfer von Schwolow fand sich offenbar nicht.

2020 von Freiburg gekommen

Der heute 31-Jährige war im Sommer 2020 vom SC Freiburg nach Berlin gekommen. Besonders in der Saison 2021/2022 machte er aber häufiger eine unglückliche Figur im Tor und hatte auch mit Verletzungen sowie einer Corona-Infektion zu kämpfen. In der vergangenen Spielzeit war er an den FC Schalke 04 ausgeliehen.

(dpa)