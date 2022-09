Kaiserslautern nach Aufholjagd mit Remis gegen Darmstadt

Der 1.

FC Kaiserslautern hat nach einer Aufholjagd im Spiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 einen Punkt gesichert, den sogar noch möglichen Sieg aber verpasst.

Vor 38.380 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion endete am Sonntag die Partie nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand sowie 3:2-Führung der Pfälzer 3:3 (0:1). Die Hessen sahen dabei bis zur 74. Minute wie der sichere Sieger aus. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff waren die Gäste in Führung gegangen, als Tobias Kempe einen Foulelfmeter verwandelte (45.+2). Philipp Tietz traf vier Minuten nach Wiederbeginn zum zwischenzeitlichen 2:0.

Eine Viertelstunde vor dem Ende überschlugen sich dann die Ereignisse auf dem Betzenberg. Erst traf Kenny Prince Redondo per Kopf zum 1:2 (74.), zwei Minuten später traf Mike Wunderlich per Foulelfmeter zum 2:2. Kurz vor dem vor dem Abpfiff ließ Redondo dann das Stadion beben, als er einen Konter zum 3:2 vollendete, doch Aaron Seydel sorgte für die Gäste in der Nachspielzeit noch für den Auslgeich.

