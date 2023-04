Leitl auch nächste Saison Hannover-Trainer

Stefan Leitl soll trotz des sportlichen Einbruchs in den vergangenen Monaten Trainer von Hannover 96 bleiben.

"Wir gehen mit Stefan Leitl in die kommende Saison", bestätigte Mehrheitsgesellschafter Martin Kind der "Neuen Presse".

Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Heidenheim stand der 45-Jährige auf der Kippe, am vergangenen Samstag gelang dann ein 3:1 in Bielefeld. Die Niedersachsen holten in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga bislang nur neun von 36 möglichen Punkten. Trotzdem sprach Kind sowohl Leitl als auch Sportdirektor Marcus Mann das Vertrauen aus: "Das ist und bleibt unser Duo. Das steht definitiv fest."

Leitl kam vor dieser Saison von der SpVgg Greuther Fürth nach Hannover. Seinen ehemaligen Club hatte er 2021 überraschend zum Bundesliga-Aufstieg geführt. "Er identifiziert sich mit 96" und habe "in der Vergangenheit schon erfolgreich gearbeitet", sagte Kind über ihn. "Leitl hat die schwierige Zeit stabil durchgestanden, ohne die Kontrolle zu verlieren. Ich bin sicher, er wird daraus lernen."

(dpa)