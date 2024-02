2. Liga

15:43 Uhr

Nach Pokal-Party: Frust für Düsseldorf in Paderborn

Am Dienstag ist Fortuna Düsseldorf erstmals seit 28 Jahren ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. In der Liga folgt am Sonntag beim SC Paderborn ein Rückschlag.

Freude im Pokal, Frust in der Liga: Fünf Tage nach dem Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal hat Fortuna Düsseldorf im Aufstiegs-Rennen der 2. Fußball-Bundesliga eine herbe Enttäuschung erlebt. Beim SC Paderborn kassierte die Fortuna, die erstmals seit 28 Jahren unter den letzten Vier im Pokal steht, nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit eine 3:4 (0:3)-Niederlage. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt damit nach dem 20. Spieltag fünf, der auf einen direkten Aufstiegsrang sogar sechs Punkte. Paderborn zog nach Punkten mit der Fortuna gleich, liegt wegen der schlechteren Tordifferenz aber hinter Düsseldorf. David Kinsombi (19. Minute) sowie Mattes Hansen (34.) und Filip Bilbija (37.) mit einem Doppelschlag innerhalb von 156 Sekunden sorgten für den dritten 0:3-Pausen-Rückstand der Fortuna in dieser Saison nach dem 1:3 in Wiesbaden und dem 4:3 gegen Kaiserslautern. Nach der Pause durften die Fortuna-Fans wegen der Treffer von Yannik Engelhardt (49.) und Marlon Mustapha (55.) auf eine ähnliche Aufholjagd wie gegen Lautern hoffen. Winter-Zugang Koen Kostons (82.) erhöhte wieder, Düsseldorfs dritter Treffer durch Dennis Jastrzembski (90.) kam zu spät. (dpa)

Themen folgen