Nach Sieg in Kiel: Regensburg springt auf Relegationsplatz

Der abstiegsbedrohte Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat den Sprung auf den Relegationsplatz der 2.

Fußball-Bundesliga mit einem späten Siegtreffer geschafft. Die Süddeutschen gewannen bei Holstein Kiel vor 10.698 Zuschauern mit 2:1 (1:1).

Für die Gäste aus Regensburg trafen Kaan Caliskaner (45. Minute) und Prince Osei Owusu (87.). Das Tor für Kiel erzielte Steven Skrzybski (45.+4). Regensburg steht nun auf dem 16. Tabellenplatz der Bundesliga. Kiel rangiert auf Rang neun.

Kiel war zwar über das gesamte Spiel die dominierende Mannschaft, doch Regensburg gewann aufgrund seiner Effektivität. Nach einem Zuspiel von Benedikt Saller auf Caliskaner traf dieser aus kurzer Distanz zum 1:0. Kiel hatte zunächst die richtige Antwort parat. Noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Skrzybski nach einer Flanke von Philipp Sander der Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit ließ Holstein mehrere Chancen ungenutzt. In der 63. Minute und in der 70. Minute setzte der Kieler Fabian Reese den Ball jeweils knapp neben das Tor. In der 80. Minute köpfte Holstein-Kapitän Hauke Wahl zudem direkt an den Pfosten. Obwohl sich Regensburg völlig zurückgezogen hatte, gelang dem eingewechselten Owusu der überraschende Siegtreffer.

(dpa)