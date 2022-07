Regensburg siegt in Bielefeld und erobert Tabellenspitze

Jahn Regensburg ist an die Tabellenspitze der 2.

Fußball-Bundesliga gestürmt und hat den Fehlstart von Absteiger Arminia Bielefeld verschlimmert. Die Regensburger feierten am Sonntag einen 3:0 (1:0)-Sieg bei den Ostwestfalen.

Für die Arminia war es die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel, zudem ist Bielefeld ligaübergreifend seit dem 19. Februar in Heimspielen sieglos. Regensburg ist hingegen in dieser Saison noch ohne Punktverlust und Gegentor.

Benedikt Gimber brachte die Gäste, die in der Vorsaison sogar mit vier Siegen gestartet waren, per Kopfball (45.+3 Minuten) in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Maximilian Thalhammer (56.) vor 18.141 Zuschauern auf 2:0. In der Nachspielzeit (90.+1) traf Minos Gouras noch zum 3:0.

Spielentscheidend war aber der zweite Treffer, der fiel, als Bielefeld kurzzeitig eine starke Phase hatte und Janni Serra (52./54.) zwei Großchancen zum Ausgleich vergab. Dann traf Thalhammer und das Aufbäumen der harmlosen Gastgeber, als Fabian Klos (82./88,) und Masaya Okugawa (87.) noch einmal Chancen hatten, kam zu spät.

(dpa)