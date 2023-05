Rostock steht kurz vor Klassenerhalt - Sieg in Sandhausen

Der FC Hansa Rostock ist einer weiteren Saison in der 2.

Fußball-Bundesliga sehr nahegekommen.

Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz feierte mit dem 2:1 (2:0) im Kellerduell bei Schlusslicht SV Sandhausen verdient den vierten Sieg in Serie und liegt nach dem Auftakt des 32. Spieltags mit 37 Punkten zunächst sieben Punkte vor der Abstiegszone. Verliert der Tabellen-16. Arminia Bielefeld (30 Punkte) am Wochenende beim 1. FC Kaiserslautern und gewinnt der Vorletzte Jahn Regensburg (28) nicht gegen den Hamburger SV, ist Rostocks Klassenverbleib perfekt. Im Parallelspiel trennten sich Magdeburg und Nürnberg 2:2.

2:0 zur Pause

Nils Fröling (17. Minute) und Kai Pröger (37.) per Foulelfmeter erzielten für die Hanseaten in der kampfbetonten Partie die 2:0-Pausenführung. Für Sandhausen war das Tor von Janik Bachmann (54.) nach dem Seitenwechsel zu wenig. Bei den Nordbadenern (28 Punkte), die bis Februar noch von Schwartz trainiert worden waren, drohen nach elf Jahren die Zweitliga-Lichter auszugehen. An den letzten beiden Spieltagen treffen die Sandhausener auf die Aufstiegskandidaten Heidenheim und HSV.

Nach dem frühen 0:1 von Fröling, der nach einem schönen Solo traf, hielt Hansa die Gastgeber vor 7013 Zuschauern mit einer sicheren Defensive zunächst auf Abstand. Sandhausen wirkte verunsichert und kassierte nach einem Foul von Arne Sicker an Pröger per Strafstoß das 0:2. Nach der Pause kam Sandhausen besser ins Spiel und setzte Hansa unter Druck. Doch mehr als Bachmanns Anschlusstor kam dabei trotz weiterer Chancen nicht heraus.

(dpa)