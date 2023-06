Schalke 04 befördert Hechelmann zum neuen Sportdirektor

André Hechelmann wird neuer Sportdirektor beim FC Schalke 04.

Der 38 Jahre alte bisherige Chefscout übernimmt damit den Posten, der seit dem Abschied von Rouven Schröder im vergangenen Oktober vakant gewesen war. Unter der Leitung von Sportvorstand Peter Knäbel hatte Hechelmann gemeinsam mit Sport-Referent René Grotus zuletzt bereits entscheidend an den Schalker Transfers mitgewirkt.

"Ich gehe meine neue Rolle mit einem klaren inhaltlichen Plan, einem Zweiklang an: Kurzfristig wollen wir den Aufstieg in die Bundesliga angehen, an den notwendigen Entscheidungen arbeiten wir bereits seit einigen Monaten und setzen diese nun um", sagte Hechelmann in einer Mitteilung, die der Verein am Freitagmorgen veröffentlichte.

In den kommenden Wochen soll er gemeinsam mit seinem Team an einem schlagkräftigen Kader für die 2. Bundesliga arbeiten. Schalke peilt nach dem Abstieg als Tabellenvorletzter der Fußball-Bundesliga den direkten Wiederaufstieg an. Hechelmann ist seit 2021 für Schalke tätig und gilt national wie international als gut vernetzt.

Schröder war Ende Oktober 2022 aus persönlichen Gründen beim Revierclub zurückgetreten. Mittlerweile arbeitet der 47-Jährige für RB Leipzig.

(dpa)