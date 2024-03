Schalke rettet einen Punkt in wildem Spiel gegen Paderborn

Gegen Paderborn verspielt Schalke 04 den zweiten Heimsieg am Stück, rettet am Ende aber noch ein Unentschieden. Damit bleibt der Revierclub im Tabellenkeller der 2. Liga.

Der FC Schalke 04 hat den Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld der zweiten Fußball-Bundesliga leichtfertig verpasst. Am Samstag verspielte das Team von Trainer Karel Geraerts eine 2:0-Führung gegen den SC Paderborn, kam am Ende aber immerhin noch zu einem 3:3 (1:0).

Vor 60.000 Zuschauern in der Veltins-Arena führte der Bundesliga-Absteiger nach Toren von Kenan Karaman (32. Minute) per Handelfmeter und Bryan Lasme (50.) schon scheinbar komfortabel. Doch mit der Führung im Rücken lief für den Revierclub nichts mehr.

Aaron Zehnter (60.), David Kinsombi (78.) ebenfalls per Handelfmeter und Sebastian Klaas (86.) drehten das Spiel zugunsten von Paderborn, ehe in dem irren Spiel Keke Topp (90.+2) in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich für Schalke traf. Damit machte das Team von Trainer Lukas Kwasniok zwar einen Punkt auf den Hamburger SV auf dem Relegationsplatz gut, verpasste es aber, mit dem HSV gleichzuziehen.

Eine Woche nach dem spektakulären 3:1 gegen Spitzenreiter FC St. Pauli bleibt Schalke damit im Tabellenkeller stecken. Mit 30 Punkten aus 25 Spielen hat der Bundesliga-Absteiger aber noch einen halbwegs komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsränge.

