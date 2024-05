Sky: HSV trennt sich von Boldt - Kuntz neuer Sportvorstand

Der Sender Sky berichtet, dass Sportvorstand Jonas Boldt den Hamburger SV verlassen muss. Prominenter Ersatz ist schon gefunden.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV trennt sich nach Informationen des Senders Sky von Sportvorstand Jonas Boldt. Der Aufsichtsrat habe entschieden, den bis 2025 laufenden Vertrag mit dem 42-Jährigen zu kündigen. Als Boldts Nachfolger soll der ehemalige Nationalspieler und frühere U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz kommen.



Der 61-Jährige hatte zuvor Gespräche mit dem HSV bestätigt. "Es gab Kontakt, aber noch nicht mehr", hatte Kuntz in der "ran Bundesliga Webshow" gesagt. "Es geht um die Position des Vorstandes." Die "Bild"-Zeitung und das "Hamburger Abendblatt" hatten am Montagabend übereinstimmend berichtetet, dass die HSV-Aufsichtsräte sich mit Kuntz in der vergangenen Woche getroffen hätten. Der Europameister von 1996 war im vergangenen Dezember bereits ein Kandidat auf den Trainerposten des HSV.

Sportvorstand Jonas Boldt steht seit einiger Zeit im Fokus. In der gerade beendeten Saison hatte der Verein als Tabellenvierter zum sechsten Mal den Aufstieg verpasst. Unter der Regie von Boldt fielen fünf vergebliche Versuche. Er kam 2019 zum HSV. Mit Felix Magath und Jörg Schmadtke wurden ebenfalls schon Gespräche geführt. Beide kommen für den Job aber nicht mehr infrage. Boldt hatte sich zuletzt sehr selbstbewusst gegeben, seine Arbeit fortzusetzen. Er hat noch einen Vertrag bis 2025.

Kuntz arbeitete bereits als sportlicher Leiter für den VfL Bochum und als Vorstandsvorsitzender für den 1. FC Kaiserslautern. Nach seiner erfolgreichen Zeit als deutscher U21-Trainer war er zuletzt von 2021 bis 2023 als Nationalcoach der Türkei tätig.

(dpa)