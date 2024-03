Turbulentes 5:2: Hertha siegt gegen Schalke

In einer unterhaltsamen Partie gewinnt Hertha das Duell der Bundesliga-Absteiger. Für Schalke rücken nach der 14. Niederlage die Abstiegsplätze wieder näher.

Hertha BSC hat die Abstiegssorgen des FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga verschärft. Durch das 5:2 (3:2) zum Abschluss des 26. Spieltags schafften die Berliner mit 37 Punkten den Anschluss an die Verfolgergruppe der Aufstiegsplätze.

Die Gäste aus dem Ruhrgebiet sind hingegen nur zwei Zähler vom Abstiegs-Relegationsrang entfernt liegen.

Vor 69.135 Zuschauern im Olympiastadion brachte Haris Tabakovic am Sonntag Hertha im Duell der Bundesliga-Absteiger zweimal (2. und 13. Minute) in Führung. Schalkes Torjäger Simon Terodde gelang zweimal der Ausgleich (5. und 27. Minute). Ebenfalls per Doppelpack besorgte Marten Winkler Treffer drei und vier für die Berliner (39. und 56.). Der drei Minuten zuvor eingewechselte Florian Niederlechner machte in der 75. Minute mit dem 5:2 alles klar.

Beide Mannschaften waren stets um Torgefahr bemüht und wurden dabei durch die jeweils unsicher agierenden Abwehrreihen des Gegners unterstützt. Hertha ließ durch Tabakovic, Winkler und Linus Gechter nach dem vierten Tor große Möglichkeiten zu einer frühen Vorentscheidung aus. Die besorgte dann Niederlechner.

