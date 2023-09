Tzolis rettet Fortuna Düsseldorf Remis und Tabellenführung

Christos Tzolis hat Fortuna Düsseldorf die Tabellenführung in der 2.

Bundesliga gerettet. Der griechische Nationalspieler traf im Top-Spiel gegen Hannover 96 per Foulelfmeter (59. Minute) zum 1:1 (0:1) und verhinderte damit die Wachablösung an der Spitze durch die Niedersachsen.

Mit 14 Punkten bleiben die Rheinländer auf Rang eins und reisen mit einem Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz am nächsten Freitag zum Spitzenspiel beim Hamburger SV. Vor 35 444 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielte Cedric Teuchert (7. ) den Treffer für Hannover.

Eine Woche nach dem 7:0-Erfolg gegen den VfL Osnabrück knüpften die Gäste gleich an ihrem Offensivgeist an. Schon mit dem ersten Angriff kamen die Gäste zum 1:0 durch Teuchert, der bereits seinen siebten Saisontreffer erzielte. Der 26-Jährige traf nach Vorarbeit von Marcel Halstenberg und vergab kurz vor der Pause noch eine große Chance, scheiterte aber an Düsseldorfs gutem Keeper Florian Kastenmeier.

Fortunas Neuzugang Tzolis erzielte dann mit einem nach Videocheck gegebenen Foulelfmeter den Ausgleich und kam zu seinem fünften Saisontor. Der Grieche traf im vierten Spiel nacheinander und hat damit großen Anteil am Höhenflug der Düsseldorfer.

(dpa)