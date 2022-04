Werder wieder Erster - Ducksch rettet Remis gegen Sandhausen

Trotz eines enttäuschenden 1:1 (0:0) gegen den SV Sandhausen hat Werder Bremen in der 2.

Fußball-Bundesliga wieder die Tabellenführung übernommen. Marvin Ducksch rettete den Bremern vor 36.000 Zuschauern im Weserstadion zumindest einen Punkt.

Der nach seiner Coronavirus-Infektion zurückgekehrte Torjäger traf in der 73. Minute zum verdienten Ausgleich. Zuvor hatte der Ex-Bremer Pascal Testroet die abstiegsbedrohten Gäste in Führung gebracht (64.). Werder hat nun einen Punkt Vorsprung auf den SV Darmstadt 98 und den FC St. Pauli. Am nächsten Samstag kommt es zum Duell von St. Pauli mit Werder.

Die Bremer waren gegen Sandhausen 90 Minuten lang drückend überlegen und hatten fast 70 Prozent Ballbesitz. Die Norddeutschen konnten ihre Chancen aber lange Zeit nicht nutzen. Mit ihrer ersten und einzigen Gelegenheit gingen die Gäste durch Testroet überraschend in Führung. Ducksch rettete Werder aber noch einen Punkt und damit die Rückkehr an die Tabellenspitze.

