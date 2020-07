vor 18 Min.

Auch Kleindienst vor Wechsel von Heidenheim nach Gent

Fußball-Zweitligist 1.

FC Heidenheim droht offenbar einen weiteren Leistungsträger an den belgischen Vizemeister KAA Gent zu verlieren.

Wie die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" berichtete, soll Stürmer Tim Kleindienst bereits in Gent weilen, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und anschließend einen Vertrag zu unterschreiben.

Der 24-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison 16 Tore in 29 Pflichtspielen für die Heidenheimer und verpasste mit ihnen nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga. Er wäre nach Mittelfeldspieler Niklas Dorsch bereits der zweite Profi, der diesen Sommer vom FCH nach Gent wechselt. Die Schwaben wollten sich auf Nachfrage nicht dazu äußern.

Belgischer Medienbericht

