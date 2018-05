vor 35 Min.

Aue will keinen Schnellschuss bei Trainersuche machen 2. Bundesliga

Aue (dpa) – Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue will in den kommenden zwei Wochen einen neuen Cheftrainer präsentieren.

Das sagte Geschäftsführer Michael Voigt dem Online-Portal "Tag24". Nachdem Hannes Drews am Montag aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten hatte, müssen sich die Auer zum dritten Mal innerhalb eines Jahres auf Trainersuche begeben. "Wir wollen nicht bis zum Trainingsauftakt am 25. Juni warten, sondern in den kommenden zwei Wochen einen neuen Trainer vorstellen", wird Voigt zitiert. Ob ein junger oder erfahrener Coach komme, werde sich zeigen. "Wir werden keinen Schnellschuss tätigen, sondern sorgfältig schauen, wer zu uns passt."

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung sollen bis Dienstagabend über 30 Bewerbungen eingegangen sein. Gespräche mit potenziellen Kandidaten seien aber noch nicht aufgenommen worden. (dpa)

