"Bild": Tendenz geht zu Bundesliga-Start am 9. Mai

Ich stelle an mir, die ich mich schon als Fußballanhängerin bezeichne, fest, dass ich den Fußball, wenn er nicht ständig irgendwo ventiliert wird, so gut wie nicht vermisse. Hach. Das ist doch super.



Stutzen wir die abgehobenen Spieler wie Funktionäre doch mal auf das Maß zurück, das sie an sich haben, ein netter Zeitvertreib zu sein, was aber gewiss nicht rechtfertigt, so viel zu verdienen und sich als 'systemrelevant' anzusehen.



Ein noch schönerer Gedanke wäre, beim Profifußball den Resetknopf zu drücken und alle wieder mit gleichen Chancen von vorne beginnen zu lassen. Ja, okay, die Umsetzung dürfte Probleme bereiten, denn die Spieler unterschiedlicher Qualität sind ja schon da. Müssten die Vereine mit solchen eben ein Handicap bekommen wie beim Golf.



Bayern München startet mit Minus 20 Punkten. ;-)



Okay, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint. Aber der Einschnitt schadet nicht. In der Premier League jammern sie Milliarden (!) an Fernsehgeldern hinterher und der FC Liverpool möchte das Kurzarbeitergeld für seine Angestellten (nicht Fußballer) gerne vom Staat haben... da hat er sich keine Freunde geschaffen.

Melden Permalink