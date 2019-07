vor 35 Min.

Der HSV verhindert den Fehlstart in der 98. Minute

Neue Mannschaft, altes Leid – nach 45 Minuten gutem Fußball wurde der HSV bei hochsommerlichen Temperaturen kalt erwischt.

Von Wolfgang Stephan

„Wir vergeben Euch alles, solange ihr alles gebt“ – mit diesem Banner in der Nordkurbe startete der HSV in seine zweite Zweitliga-Saison, an deren Ende mit einem völlig runderneuertem Team der Aufstieg gefeiert werden soll. Mit Xavier Amaechi aus der Jugend des FC Arsenal wurde am Sonnabend der elfte Neuzugang am Volkspark verpflichtet. Der 18-Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag. Mit sechs Neuzugängen startete Neu-Trainer Dieter Hecking gegen die Darmstädter.

Aus dem Team der vergangenen Saison waren neben Kapitän Aaron Hunt, Bakery Jatta, Khaled Narey, Rick van Drongelen und Kyriakos Papadopoulos dabei. 44.475 Zuschauer waren bei hochsommerlichen 27 Grad zum Saisonauftakt in den Volkspark gekommen, die Stimmung war schon vor dem Anpfiff wieder bundesligareif, auch ohne Lotto King Karls Perlen-Song.

Zunächst lief alles nach Plan für den HSV, der von Anfang an die Hoheit auf dem Rasen hatte. Nach 15 Minuten waren vier gute Chancen für den neuen HSV zu notieren, die beste vergab Aaron Hunt freistehend aus zehn Metern. „Eigentlich unmöglich das Tor nicht zu treffen“, meinte Hunt am Ende. Jeremy Dudziak, machte es nach 28 Minuten auch nicht besser, nach einer tollen Kombination über vier Stationen setzte der der Ex-Paulianer das Spielgerät ebenfalls freistehend neben den Pfosten.

Der HSV dominierte das Spiel lange Zeit

Für 61 Prozent Ballbesitz, zehn Torschüsse und eine elfmeterreife Situation nach Foul an Tim Leipold gab es zur Halbzeit viel Beifall von den Rängen für einen HSV, der sich im Vergleich zur Vorsaison spielerisch verbessert zeigte, was insbesondere den Neuzugängen Adrian Fein, Jeremy Dudziak und Tim Leibold geschuldet war, die andeuteten, dass sie einen feinen Fußball spielen können. Auch die Abwehr stand gut, Darmstadt hatte praktisch keine Torchance.

Die Feststellung galt allerdings nur noch 20 Sekunden nach dem Wiederanpfiff, denn noch bevor sich die Hamburger sortiert hatten, führten die Darmstädter, weil ihr Ex-Kollege Daniel Heuer Fernandes einen Schuss von Serdar Dursan nach vorne abklatschen ließ und der gerade eingewechselte Tim Sharke per Kopf abstauben konnte. Damit war das Spiel auf den Kopf gestellt und der HSV konsterniert. Wie zuletzt immer nach Rückständen gelang den Hamburgern nicht mehr viel.

HSV-Coach Hecking sah den zweifelhaften Elfmeter gelassen

Dieter Hecking brachte mit David Kinsombi für Jatta und Sonny Kittel für Dudziak neues Personal, ohne allerdings die Verkrampfungen im Team zu lösen. Weil auch bis zur 75 Minute nicht der Hauch von Gefährlichkeit im HSV-Spiel zu erkennen war, tauschte Hecking den Verteidiger Jan Gyamerah gegen den Stürmer Manuel Wintzheimer – doch auch die letzte Patrone des Trainers schien zu verpuffen – jedenfalls bis Sekunden vor Schluss, als Wintzheimer im Strafraum zu Boden ging.

Dario Dumic hatte ihn berührt, aber es dauerte lange, bis Schiedsrichter Hartmann den zweifelhaften Elfmeter nach Videobeweis gab. Aaron Hunt verwandelte trocken, die Fans jubelten und der Trainer zeigte sich norddeutsch geerdet. „Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein.“

Ob der Elfmeter am Ende berechtigt war, beantwortete Hecking in der ihm eigenen Art: „Wenn er pfeift ist es Elfmeter, wenn er nicht pfeift – wie in der ersten Halbzeit – ist es keiner.“

Themen Folgen