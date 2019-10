vor 4 Min.

Erzgebirge Aue verpasst Sieg beim SV Sandhausen

Der FC Erzgebirge Aue hat den vorzeitigen Sprung auf den dritten Tabellenplatz der 2.

Fußball-Bundesliga verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster kam am Samstagnachmittag nicht über ein 2:2 (1:2) beim SV Sandhausen hinaus. Aue war früh durch ein Eigentor von Sandhausens Aleksandr Zhirow (5. Minute) in Führung gegangen, anschließend drehten die Gastgeber das Spiel durch die Tore von Aziz Bouhaddouz (16.) und Kevin Behrens (26.). FCE-Angreifer Pascal Testroet (77.) gelang kurz vor Schluss per Handelfmeter noch der Ausgleich für die Sachsen.

Aue bleibt nach dem Remis zunächst Tabellenvierter. Der SVS verharrt nach dem vierten sieglosen Spiel nacheinander im Mittelfeld der Tabelle. (dpa)

