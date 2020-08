vor 47 Min.

HSV verpflichtet Ex-Kölner Leistner

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Innenverteidiger Toni Leistner verpflichtet.

Der 30 Jahre alte Dresdner war in der Rückrunde der Vorsaison an den 1. FC Köln verliehen und stand seit Sommer 2018 beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers unter Vertrag.

In Hamburg erhält der ablösefreie Profi einen Zweijahresvertrag, teilte der HSV am Freitag mit. Leistner hat in der Bundesliga 13 und in der 2. Liga 135 Spiele bestritten. In England absolvierte er 71 Partien.

