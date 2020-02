vor 25 Min.

Höhn trifft und fliegt - Darmstadt schlägt Sandhausen

Mit dem ersten Heimsieg seit Ende Oktober hat der SV Darmstadt 98 seinen Platz im Mittelfeld der 2.

Fußball-Bundesliga gefestigt.

Gegen den SV Sandhausen gewann das Team von Trainer Dimitrios Grammozis mit 1:0 (0:0). Vor 14.310 Zuschauern am Böllenfalltor traf Immanuel Höhn (59. Minute), der nur drei Minuten später nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste. Trotz einer halben Stunde in Überzahl gelang es Sandhausen nicht, die dritte Niederlage in Folge zu verhindern.

Darmstadt kontrollierte die erste Halbzeit über weite Strecken, kam aber gegen defensiv gut organisierte Gäste kaum gefährlich vor das Tor. Die beste Chance im ersten Durchgang hatte Darmstadts Torjäger Serdar Dursun, der am Tor vorbeiköpfte (34.).

Ein Standard führte letztlich zur Führung für die Hausherren: Einen Eckball von Tobias Kempe köpfte Höhn unbedrängt ins Tor. Kurz darauf sah der Innenverteidiger Gelb-Rot, nachdem er dem Sandhäuser Aziz Bouhaddouz an der Seitenlinie auf den Fuß getreten war. (dpa)

