vor 46 Min.

Kaiserslautern leiht Stöger vom VfB Stuttgart aus

Kevin Stöger wechselt vom VfB Stuttgart zum 1.

FC Kaiserslautern in die 2. Liga.

Der österreichische U 21-Nationalspieler geht nach Angaben beider Fußball-Clubs für zwei Jahre auf Leihbasis in die Pfalz. Allerdings besitzt der FCK danach keine Kaufoption auf den Spieler.

"Kevin wird an einen ambitionierten Zweitligisten ausgeliehen, der in der letzten Saison den Aufstieg in die Bundesliga nur knapp verpasst hat", sagte Stuttgarts Sportdirektor Jochen Schneider. "Er soll dort Spielpraxis erhalten und den nächsten Schritt machen." Stöger absolvierte bislang 51 Partien für die Zweitvertretung der Schwaben in der 3. Liga. (dpa)

