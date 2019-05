Karlsruher SC kehrt in 2. Fußball-Bundesliga zurück

Der Hamburger SV kann das vorentscheidende Spiel um die Aufstieg in die Fußball-Bundesliga beim SC Paderborn mit seinem Kapitän Aaron Hunt bestreiten.

Endspurt in der 2. Liga

Brisante Duelle in Paderborn und bei Union Berlin

Der zweite direkte Aufsteiger und beide Direktabsteiger könnten am Sonntag bereits am vorletzten Spieltag in der 2. Liga feststehen. Für den HSV wäre das Thema Aufstieg dann womöglich vorzeitig beendet.