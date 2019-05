vor 18 Min.

Kieler Torwart Kronholm wechselt zu Schweinsteiger-Club

Torwart Kenneth Kronholm wechselt mit sofortiger Wirkung vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zum Schweinsteiger-Club Chicago Fire in den USA.

Das gaben die Kieler bekannt.

Der gebürtige Amerikaner unterschrieb in der Major League Soccer beim Club, bei dem auch Bastian Schweinsteiger spielt, einen bis Ende 2021 gültigen Vertrag. "Ich darf noch einmal in meinem Heimatland in Chicago auflaufen. Das wird eine große Herausforderung, die mich weiter wachsen lässt. Ich bin der KSV sehr dankbar, dass mir dieser Wechsel trotz bestehendem Vertrag ermöglicht wird", sagte der 33-Jährige. Kronholm kam 2014 vom SV Elversberg nach Kiel. (dpa)

