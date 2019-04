15:59 Uhr

MSV wendet Niederlage ab gegen Sandhausen ab

Trotz einer Aufholjagd gegen den SV Sandhausen ist der direkte Klassenerhalt für den MSV Duisburg in der 2.

Fußball-Bundesliga kaum noch zu schaffen.

Im Kellerduell kam der Tabellenvorletzte gegen den SV Sandhausen nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Die Führung durch Andrew Wooten (28. Minute, 62./Foulelfmeter) glichen Havard Nielsen (71.) und Kevin Wolze (88./Handelfmeter) noch aus. Duisburg hat vier Spieltage vor Saisonende sieben Punkte Rückstand zum Tabellen-15., aber vorerst nur vier zum Relegationsplatz. Dagegen konnte Sandhausen, mit 14 Punkten aus den vergangenen sechs Partien, durch das Remis den Abstand zur Abstiegszone vorübergehend auf vier Zähler vergrößern.

In dem für Duisburg so wichtigen Heimspiel zeigte das Team erst spät die nötige Leidenschaft und kam somit über den einen Punkt nicht hinaus. Lange Zeit mühten sich die "Zebras" vergeblich, um nach dem 0:1 die kompakte Sandhäuser Abwehr vor ernsthafte Probleme zu stellen. Erst in der Schlussphase, als erneut Wooten vom Elfmeterpunkt auf 2:0 für die Gäste erhöht hatte, konnten Nielsen per Drehschuss und Wolze per Handelfmeter den Rückstand noch aufholen. (dpa)

