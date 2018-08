vor 2 Min.

Magdeburg verliert beim Zweitliga-Debüt gegen St. Pauli 2. Bundesliga

Der FC St. Pauli hat die Partie in Magdeburg gedreht.

Der 1.

FC Magdeburg hat bei seiner Premiere in der der 2. Fußball-Bundesliga eine Niederlage kassiert. Der ehemalige Europapokalsieger unterlag dem FC St. Pauli 1:2 (1:1).

Vor 24.156 Zuschauern brachte Torjäger Christian Beck die Hausherren in der 16. Minute in Führung. Den Ausgleich für St. Pauli erzielte Christopher Buchtmann 13 Minuten später. Mit einem Traum-Freistoß sorgte Marvin Knoll (83.) für den Sieg des Kiez-Clubs aus Hamburg.

Die Magdeburger begannen in der ausverkauften MDCC-Arena ohne großen Respekt gegen den Verein, gegen den sie vor elf Jahren in der damaligen Regionalliga durch eine 0:1-Niederlage den Aufstieg am letzten Spieltag verpasst hatten. Mit Einsatz und taktischer Disziplin wollte es die Mannschaft von Trainer Jens Härtel den Hamburgern möglichst schwer und unbequem machen.

Der Plan ging zunächst auf. Nach einem Abwehrfehler der Gäste erzielte Beck mit einem satten Linksschuss das erste Magdeburger Zweitliga-Tor. Ein verunglückter Abwehrversuch ermöglichte St. Pauli aber nicht einmal eine Viertelstunde später den Ausgleich. Eine der wenigen Chancen, die die Magdeburger in der zweiten Hälfte zuließen, nutze Knoll zum Sieg von St. Pauli. (dpa)

2. Bundesliga

Homepage 1. FC Magdeburg

Facebook 1. FC Magdeburg

Twitter 1. FC Magdeburg

Youtube 1. FC Magdeburg

Themen Folgen