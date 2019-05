23:34 Uhr

Medien: Paderborn-Sportchef Krösche zu RB Leipzig

Sport-Geschäftsführer Markus Krösche wechselt Medienberichten zufolge vom SC Paderborn zu RB Leipzig.

Der 38-Jährige tritt bei dem Fußball-Bundesligisten die Nachfolge von Jochen Schneider an, wie die "Bild"-Zeitung und der "Sportbuzzer" übereinstimmend berichteten. Demnach soll Krösche bei den Sachsen einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2023 erhalten.

Die Einigung soll nach dem Pokalfinale der Leipziger gegen den FC Bayern am 25. Mai bekanntgegeben werden. Krösche galt auch bei Leipzigs Liga-Rivale Schalke 04 als ein Kandidat, die Gespräche zwischen beiden Parteien sollen zuletzt jedoch abgebrochen worden sein. Der frühere Profi Krösche kämpft mit den Paderbornern derzeit noch um den Aufstieg in die Bundesliga. Auch Nürnberg und Hannover waren an dem Sport-Geschäftsführer interessiert. (dpa)

