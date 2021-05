Neue "Sportschau" für die 2. Fußball-Bundesliga

Die "Sportschau" bekommt im Sommer einen weiteren Ableger.

Mit Beginn der Saison 2021/22 wird es nach dpa-Informationen am Freitag ab 22.30 Uhr Zusammenfassungen der 2. Fußball-Bundesliga unter dem Namen des Sport-Klassikers geben.

Ausgestrahlt werden soll die neue "Sportschau" beim ARD-Spartensender One. Die ARD hatte sich bei der Auktion der Medienrechte durch die Deutsche Fußball Liga im Sommer vergangenen Jahres auch das Rechtepaket H gesichert. Dieses umfasst Zweitliga-Höhepunkte am Freitag zwischen 22.30 und 24.00 Uhr sowie am Sonntag zwischen 18.45 und 21.15 Uhr. Außerdem darf die ARD wie bisher auch am Samstag - neben der 1. Liga - Bilder von der 2. Liga in der "Sportschau" zeigen.

