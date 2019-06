vor 18 Min.

Offiziell: Schweinsteiger-Bruder wird Co-Trainer beim HSV

Jetzt ist es offiziell: Tobias Schweinsteiger heuert beim Hamburger SV an. Der Bruder von Weltmeister Bastian Schweinsteiger soll schon morgen auf dem Platz stehen.

Sein Bruder Bastian ist Weltmeister, eine Legende bei FC Bayern und lässt seine Karriere gerade in den USA ausklingen. Für Tobias Schweinsteiger nimmt die Karriere hingegen gerade erst so richtig Fahrt auf. Und zwar die Trainer-Karriere. Der 37-Jährige wird zur neuen Spielzeit Co-Trainer von Chefcoach Dieter Hecking bei Zweitligist Hamburger SV. Das bestätigte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.

"Er ist gerade dabei, seine Zelte abzubrechen. Und wenn alles passt, wird er morgen auf dem Platz stehen", sagte Boldt am Mittwoch im HSV-TV am Rande des ersten Trainings der Hanseaten in der Saisonvorbereitung.

Tobias Schweinsteiger kommt aus Österreich nach Hamburg

Der ältere Bruder von Weltmeister Bastian Schweinsteiger arbeitete zuletzt beim Zweitligisten FC Juniors OÖ, dem Ausbildungsclub des österreichischen Vizemeisters Linzer ASK. Sein Vertrag bei den Juniors lief eigentlich noch bis 2023.

Weil es dort aber Umbesetzungen im Trainerstab gab, konnte er seinen Kontrakt vorzeitig auflösen und einen neuen Job annehmen.

Der 37-Jährige ist beim HSV der zweite Co-Trainer neben Heckings Dauerpartner Dirk Bremser. Er war früher unter anderem Stürmer des VfB Lübeck. Seinen Trainer-Einstand gab er beim FC Bayern. Mit der U17 wurde Tobias Schweinsteiger als Co-Trainer von Tim Walter, der jetzt beim VfB Stuttgart arbeitet, deutscher Meister. (dpa)

