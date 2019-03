vor 5 Min.

Paderborn holt niederländischen Stürmer ten Voorde

Der SC Paderborn hat den niederländischen U-21-Nationalspieler Rick ten Voorde vom Fußball-Erstligisten NEC Nijmegen verpflichtet.

Wie der Zweitligist mitteilte, erhält er einen Dreijahresvertrag. In Nijmegen hatte ten Voorde noch einen Kontrakt bis Juni 2014 und war in der vergangenen Saison an NAC Breda ausgeliehen. Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt. In 81 Spielen der Eredivisie erzielte der Angreifer 17 Treffer. (dpa)

