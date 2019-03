vor 54 Min.

Paderborner Hünemeier für zwei Spiele gesperrt

Uwe Hünemeier hatte in Aue die Rote Karte gesehen.

Der Zweitligist SC Paderborn muss die kommenden beiden Spiele ohne seinen Verteidiger Uwe Hünemeier bestreiten.

Der 33-Jährige wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen seiner Roten Karte in der 45. Minute der Partie am Samstag beim FC Erzgebirge Aue gesperrt, wie der DFB am Dienstag mitteilte. Aufsteiger Paderborn hatte die Begegnung mit 1:2 verloren. (dpa)

DFB-Mitteilung

