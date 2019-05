Paderborner Zingerle fällt mit Schulterverletzung aus

Neu-Trainer

Canadi: Sofortiger Nürnberger Wiederaufstieg kein "Muss"

Damir Canadi ist der zweite Wiener nach dem großen Max Merkel, der Trainer beim 1. FC Nürnberg wird. Er will in Franken eine "eigene Geschichte" schreiben. Mit "dynamischem Fußball" soll es zurück in die Bundesliga gehen. Zunächst ist der Sportvorstand gefordert.