vor 50 Min.

Paderborns Sportchef: Trainer Baumgart soll bleiben

Der SC Paderborn will nach Aussage von Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth Trainer Steffen Baumgart halten.

Vor einer möglichen Vertragsverlängerung soll aber erst einmal der Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert werden. "Steffen Baumgart ist unsere Wunschlösung", sagte Wohlgemuth am Montagabend im Pay-TV-Sender Sky. "Wir hoffen, dass seine Zukunft in Paderborn liegt." Der Fokus liege jedoch jetzt "auf das Einfahren von Punkten".

Baumgarts Vertrag läuft am Saisonende aus. Der 49-Jährige war zuletzt auch beim Bundesliga-Letzten Schalke 04 im Gespräch gewesen, ehe der Verein Dimitrios Grammozis verpflichtete. Ex-Profi Baumgart ist seit April 2017 in Paderborn und führte den Club aus der 3. Liga bis 2019 in die Bundesliga. Er blieb auch nach dem Abstieg im vergangenen Jahr bei den Ostwestfalen.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-836194/2 (dpa)

Kader FC St. Pauli

Spielplan FC St. Pauli

Tabelle FC St. Pauli

Kader SC Paderborn

Spielplan SC Paderborn

Themen folgen