vor 47 Min.

Regensburg schlägt KSC in Unterzahl - Gäste vergeben Elfer

Der SSV Jahn Regensburg hat sein Heimspiel gegen den Karlsruher SC gewonnen und bleibt in der neuen Saison der 2.

Fußball-Bundesliga ungeschlagen.

Die Oberpfälzer setzten sich am Samstag 1:0 (1:0) durch und fügten dem KSC die dritte Niederlage im dritten Ligaspiel der Spielzeit zu. In einer umkämpften Partie erzielte Andreas Albers in der 44. Minute das entscheidende Tor.

Die Gäste verpassten den Ausgleich, als Philipp Hofmann per Foulelfmeter an Torwart Alexander Meyer scheiterte (52. Minute). Außerdem konnte der KSC die Schlussphase in Überzahl nach einem Platzverweis gegen Jahn-Kapitän Benedikt Gimber (80.) nicht nutzen.

Vor 3042 Zuschauern waren die Hausherren von Trainer Mersad Selimbegovic die aktivere Mannschaft, konnten sich aber nur wenige gute Chancen kreieren. Kurz vor der Pause köpfte Albers eine Flanke des starken Albion Vrenezi zur Führung ins Tor.

Wegen eines Fouls von Sebastian Stolze an Christoph Kobald wurde nach Videobeweis auf Strafstoß entschieden. Den schwachen Versuch von Stürmer Hofmann aber parierte Meyer sicher. Gut zehn Minuten vor Schluss schoss der bereits verwarnte Gimber einen Ball weg und musste vom Feld. Die Schlussoffensive des KSC blieb aber ohne Erfolg.

© dpa-infocom, dpa:201003-99-810654/2 (dpa)

Tabelle 2. Bundesliga

Spiele Jahn Regensburg

Kader Jahn Regensburg

Alle News Jahn Regensburg

Themen folgen