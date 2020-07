vor 16 Min.

Relegation: Ingolstadt - Nürnberg heute live in TV & Stream - Rückspiel im Free-TV?

Bundesliga-Relegation 2. Liga: FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg. Wir informieren Sie, wo Sie das Rückspiel der Relegation der 2. Liga 2020 heute live im TV und Stream sehen. Im Free-TV, auf ARD oder ZDF, auf DAZN, Amazon oder Sky?

FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg: Am heutigen 11. Juli tragen die beiden Mannschaften das Rückspiel der Relegation der 2. Liga aus. Das Hinspiel konnte der FCN mit 2:0 gewinnen (zum Spielbericht).

Wird das Rückspiel Ingolstadt - FCN live in TV und Stream oder gar im Free-TV auf ARD oder ZDF übertragen? Datum, Zeit und die Termine. Ob die Relegation der 2. Liga auf DAZN, Amazon oder Sky im Stream übertragen wird, erfahren Sie hier.

Relegation 2. Liga heute live – FC Ingolstadt 04 gegen 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg tritt in der Relegation gegen den FC Ingolstadt an. Der Club kämpft dabei gegen den Absturz in die 3. Liga, die Schanzer wollen aufsteigen.

Relegation 2. Liga: Termine, Datum und Uhrzeiten

Relegation 2. Bundesliga/3. Liga - Ergebnis:

07.07.2020, Dienstag: 1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt 04, 18.15 Uhr, live im Free-TV: ZDF, ZDF-Stream, DAZN oder Amazon Prime, Ergebnis: 2:0

11.07.2020, Samstag: FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg, 18.15 Uhr, live im Free-TV: ZDF, ZDF-Stream, DAZN oder Amazon Prime

Bundesliga-Relegation – Ergebnisse:

02.07.2020, Donnerstag: Werder Bremen - 1. FC Heidenheim: 20.30 Uhr, live im Stream auf DAZN und Amazon Prime - Ergebnis: 0:0

06.07.2020: Donnerstag: 1. FC Heidenheim - Werder Bremen: 20.30 Uhr, live im Stream auf DAZN und Amazon Prime - Ergebnis: 2:2

Werder Bremen bleibt in der Fußball-Bundesliga

2. Bundesliga Relegation 2020: Ingolstadt - FCN heute live in Free-TV, Fernsehen und Stream

Wer überträgt die TV-Spiele am Ende der Saison? Free-TV, Sky, DAZN oder Amazon Video? Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Die Relegation der 3. Liga vs 2. Liga wird live im Free-TV übertragen. Das ZDF überträgt sowohl Hin- als auch Rückspiel der Relegation live und in voller Länge. Um 18 Uhr startet die Übertragung mit Katrin Müller-Hohenstein und Experte Peter Hyballa.

Das Streamen der Partie des 1. FC Nürnberg gegen den FC Ingolstadt ist im ZDF ebenfalls möglich. Auch der Streamingdienst DAZN und Amazon Prime überträgt beide Partien der Relegation live im Stream.

Bundesliga Relegation: Regeln und Historie

Die Relegationsspiele finden zwischen dem Drittletzten der Bundesliga und dem Drittplatzierten der 2. Bundesliga statt. In der zweiten und dritten Bundesliga treten wiederum der Drittletzte der 2. Bundesliga und der Drittplatzierte der 3. Liga gegeneinander an. Die Relegation wurde 2009 nach langer Pause wieder eingeführt. Ziel der Relegation ist es, durch einen direkten Vergleich das Team zu bestimmen, das einen Platz in der Bundesliga/2. Bundesliga behält oder aufsteigt. Der Verlierer erhält einen Platz in der 2. Bundesliga/ 3. Bundesliga.

1982-1991: Der letzte freie Platz in der Bundesliga wurde in den Jahren 1982 und 1991 zwischen dem 16. der Bundesliga und dem 3. der Zweiten Bundesliga ermittelt.

2007 führte die DFL eine Neueinführung der Releagtionsspiele zur Saison 2008/2009 ein. Auch die zweite Bundesliga und 3. Liga ist von dieser Regelung betroffen.

Die Erstligisten behalten in zehn von 15 Fällen die Oberhand.

Den Sprung gegen den Bundesligisten schafften lediglich: Bayer Uerdingen (1983), 1. FC Saarbrücken (1985), die Stuttgarter Kickers (1991), der 1. FC Nürnberg (2009) und Fortuna Düsseldorf (2012).

Drei mal musste nach Hin- und Rückspiel ein zusätzliches Spiel ausgetragen werden, da es keinen Sieger gab.

1986, Düsseldorf: Borussia Dortmund gegen Fortuna Köln erzielt mit 8:0 den Klassenerhalt und das Spiel mit den bislang meisten Toren.

Sechs von zehn Relegationsspielen in der 2. und 3. Bundesliga gewann der Drittligist.

