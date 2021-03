15:05 Uhr

Rückschlag in Aue für SV Sandhausen im Abstiegskampf

Aue (dpa) – Der SV Sandhausen hat im Abstiegskampf der 2.

Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Der Tabellenvorletzte verlor am Samstag beim FC Erzgebirge Aue mit 0:2 (0:0).

Florian Krüger (54. Minute) und Pascal Testroet (70.) erzielten die Tore für die Sachsen, die nach zuvor drei sieglosen Spielen wieder gewinnen konnten.

Die erste Hälfte war geprägt von vielen Fehlern auf beiden Seiten, so dass nur wenige Chancen zu verzeichnen waren. Sandhausen investierte zwar mehr in das Spiel, im Strafraum fehlte es den Gästen aber an der Durchschlagskraft. Die beste Möglichkeit für Aue vergab Steve Breitkreuz, dessen Flachschuss knapp neben dem rechten Pfosten einschlug (45.+1).

Nach dem Wiederanpfiff traf Krüger nach einer scharfen Eingabe von Florian Ballas aus Nahdistanz zur Auer Führung. In der 70. Minute erhöhte Testroet mit einem Schuss ins lange Eck auf 2:0. Sandhausen bemühte sich zwar noch um den Anschlusstreffer, vor dem Tor präsentierte sich die Mannschaft von Interimstrainer Gerhard Kleppinger aber zu umständlich.

