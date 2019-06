vor 36 Min.

Sören Gonther wechselt von Dynamo zu Erzgebirge Aue

Wechselt in der 2. Bundesliga von Dynamo Dresden zu Erzgebirge Aue: Sören Gonther.

Fußballprofi Sören Gonther wechselt in der 2.

Bundesliga von der SG Dynamo Dresden zum sächsischen Rivalen FC Erzgebirge Aue, gaben beide Vereine bekannt.

Der 32-Jährige einigte sich mit Dynamo auf die Auflösung seines Vertrags. Sein Arbeitspapier in Aue ist bis zum 30. Juni 2021 gültig.

Gonther war im Sommer 2017 vom FC St. Pauli in die sächsische Landeshauptstadt gekommen. Im September 2017 erlitt er erneut einen Kreuzbandriss und musste fast ein Jahr lang aussetzen. Gegen Ende der abgelaufenen Saison war er wegen eines Rippenbruchs ausgefallen. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam Gonther so lediglich auf 22 Pflichtspiele für Dynamo Dresden. (dpa)

