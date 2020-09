vor 53 Min.

Steigende Coronazahlen in Osnabrück: Fan-Rückkehr fraglich

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück weiß auch zwei Tage vor dem Anpfiff noch nicht, ob das Niedersachsen-Duell mit Hannover 96 am Freitagabend vor Zuschauern stattfinden kann.

Auf der einen Seite entschied die niedersächsische Landesregierung , dass die Kapazität von Stadien und Sporthallen im Land in den nächsten sechs Wochen grundsätzlich wieder zu 20 Prozent genutzt werden darf. Auf der anderen Seite ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Osnabrück zuletzt wieder so gestiegen, dass die Stadt einen Krisenstab eingerichtet hat.

"Wir stehen täglich im Austausch mit den zuständigen Behörden. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass wir vor 3200 Zuschauern spielen können, worüber wir uns sehr freuen. Wir stellen uns aber auch unserer Verantwortung, denn die Gesundheit geht vor", sagte VfL-Trainer Marco Grote bei einer Pressekonferenz.

Das Spiel soll am Freitag (18.30 Uhr/Sky) auf jeden Fall stattfinden. "Hannover 96 ist einer der Favoriten in dieser Liga. Sie haben viel Qualität, die diesen Anspruch auch untermauert", sagte Grote. "Aber es sollte auch für Hannover 96 keine einfache Aufgabe sein, hier bei uns zu spielen."

© dpa-infocom, dpa:200923-99-680068/2 (dpa)

Homepage des VfL Osnabrück

Homepage von Hannover 96

Daten zum Spiel

Themen folgen