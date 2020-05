vor 21 Min.

Tabellenführer Bielefeld verspielt Führung gegen Osnabrück

Nach der langen Corona-Pause ist Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld etwas aus dem Tritt gekommen.

Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus führte am 26. Spieltag im Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga bis in die Nachspielzeit souverän, ehe Marcos Alvarez (90.+4) der Ausgleich für den VfL Osnabrück zum 1:1 (0:1) gelang. Zuvor hatte Fabian Klos die Arminia per Foulelfmeter in der 17. Minute in Führung gebracht. Trotz des verpassten Siegs baute der Ex-Bundesligist seine Tabellenführung sogar auf nun sieben Zähler vor den punktgleichen Verfolger Hamburger SV und VfB Stuttgart aus.

Den Weg zum möglichen sechsten Sieg aus zuletzt acht Spielen schien Zweitliga-Toptorjäger Klos mit seinem 17. Saisontor bereits nach einer guten Viertelstunde zu ebnen. Zuvor war der Stürmer von VfL-Verteidiger Joost van Aken gefoult worden.

Die Ostwestfalen taten im Derby gegen die abstiegsbedrohten Osnabrücker nicht mehr als nötig. Die Gäste waren im Spiel nach vorn eigentlich viel zu harmlos, um die Arminia-Abwehr zu bezwingen. Doch in der Nachspielzeit schlug der VfL dann doch noch zu. Gleichwohl wird es für das Team von Trainer Daniel Thioune immer enger. Der Vorsprung des in diesem Jahr noch sieglosen Aufsteigers auf den Relegationsplatz 16 beträgt nur noch zwei Punkte. (dpa)

