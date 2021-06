Abwehrspieler Diakhité wechselt nach Sandhausen

Der SV Sandhausen hat Innenverteidiger Oumar Diakhité vom Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig verpflichtet.

Der zuvor vereinslose Senegalese war erst im Januar zu den Niedersachsen gewechselt.

Bei der Eintracht war Diakhité Stammspieler gewesen, konnte den Abstieg in die Drittklassigkeit jedoch auch nicht verhindern. Für Sandhausen ist der 27-Jährige der achte Neuzugang vor der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. "Wir waren auf der Suche nach einem physisch starken Spieler, der in der Abwehrkette flexibel einsetzbar ist. Das ist Oumar", sagte SVS-Trainer Stefan Kulovits in einer Vereinsmitteilung vom Montag.

