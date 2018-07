Trimmel neuer Kapitän bei Union Berlin

vor 52 Min.

Christopher Trimmel wird Kapitän von Fußball-Zweitligist 1.

FC Union Berlin und löst zur neuen Saison Felix Kroos ab.

Die Entscheidung für den Rechtsverteidiger sei "gemeinschaftlich" nach einem Austausch zwischen Trainerteam und Mannschaftsrat gefallen, sagte Union-Coach Urs Fischer in einer Vereinsmitteilung. Der bisherige Amtsinhaber Kroos wird neuer Vize, zweiter Stellvertreter ist Marvin Friedrich.

Der 31 Jahre alte Österreicher Trimmel geht in seine vierte Saison bei Union. "Ich habe in den letzten Jahren hier sehr geschätzte Mitspieler in dieser Funktion erlebt und ich bin stolz, diese Reihe nun fortsetzen zu dürfen", sagte er zu seiner Berufung. (dpa)

